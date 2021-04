Όπως ενημέρωσε με κάθε επισημότητα η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας, το ματς ανάμεσα στους «πολίτες» και τα «σπιρούνια» συμπεριλαμβάνεται μαζί και με τους ημιτελικούς του Κυπέλλου, στα test events για την επιστροφή των οπαδών στα γήπεδα.

Στο παιχνίδι της 25ης Απριλίου στο «Γουέμπλεϊ», θα φιλοξενηθούν 8.000 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4.000 θα είναι φίλοι των δύο φιναλίστ και τα υπόλοιπα εισιτήρια θα διατεθούν προς τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κατοίκους της περιοχής γύρω από το γήπεδο στην πρωτεύουσα.

The 2021 @Carabao_Cup Final has been confirmed as an official test event for the UK Government’s Events Research Programme.https://t.co/To1SUaMcEF#EFL | #CarabaoCup

