Ανησυχία στην Τσέλσι για τον τραυματισμό του Πούλισικ (vid)

Στην Τσέλσι πέρα από την κακή αγωνιστική εικόνα της ομάδας που παρουσίασε στο ματς με την Γουέστ Μπρομ, έχουν να διαχειριστούν ακόμη ένα πρόβλημα, καθώς ο Κρίστιαν Πούλισικ αποχώρησε από την αναμέτρηση με ενοχλήσεις στον δικέφαλο.

Συγκεκριμένα, ο 22χρονος μεσοεπιθετικός των «μπλε», λίγο πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, φάνηκε να πιάνει το πόδι του και να κατευθύνεται προς τον πάγκο και τον Τούχελ τον οποίο ενημέρωσε για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Μάλιστα, ο προπονητής του δεν θέλησε να ρισκάρει, γι' αυτό κι άλλαξε τα πλάνα του, περνώντας στην θέση του τον Μέισον Μάουντ. Πλέον άπαντες στην Τσέλσι, περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η «ζημιά» του Πούλισικ είναι σοβαρή.

The reason for Pulisic’s half-time substitution - He injured himself coming out of the tunnel.

It seems Tuchel originally subbed Werner off, but then had to switch when Pulisic was injured. pic.twitter.com/pxeudJET8K

— LDN (@LDNFootbalI) April 3, 2021