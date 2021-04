Αλλιώς τα περίμεναν κι αλλιώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα για τον Τίμο Βέρνερ στην Τσέλσι. Το περασμένο καλοκαίρι οι «μπλε» έκαναν δικό τους τον 25χρονο Γερμανό επιθετικό, κερδίζοντας μάλιστα την μάχη με την Λίβερπουλ, η οποία καραδοκούσε για την απόκτησή του.

Ωστόσο, ο Βέρνερ φαίνεται πως ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του στο Λονδίνο. Μάλιστα, έφτασε σε σημείο να συμπληρώσει μέχρι και 100 μέρες δίχως να βρει τα αντίπαλα δίχτυα. Οχι και λίγες για έναν επιθετικό, ο οποίος πριν ενταχθεί στην Τσέλσι, ήταν ένας από τους καλύτερους επιθετικούς του γερμανικού πρωταθλήματος.

Πριν από λίγες ημέρες η Γερμανία γνώρισε την τρίτη ήττα της σε προκριματικά του Μουντιάλ και ο φορ της Τσέλσι είχε... μερίδιο ευθύνης! Κι αυτό διότι στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης, τα «πάντσερ» βρέθηκαν μια ανάσα από το 2-1, αλλά ο Βέρνερ... μπερδεύτηκε και δεν μπόρεσε να σπρώξει απλά την μπάλα στα δίχτυα.

Με αυτόν τον τρόπο απέδειξε πως δεν βρίσκεται και στα καλύτερα του, γι' αυτό και στην τελευταία προπόνηση της Τσέλσι θέλησε να κάνει έξτρα προπόνηση στα τελειώματα για να βελτιωθεί. Ο προπονητής του όμως, Τόμας Τούχελ δεν του το επέτρεψε, λέγοντας πως δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, δείχνοντας έτσι πως πιστεύει εξακολουθεί να πιστεύει στις δυνατότητες του.

«Μετά την προπόνηση ήθελε να μείνει μόνος του και να δουλέψει στα τελειώματά του. Θέλει να βελτιωθεί. Μόλις τον είδα του είπα να φύγει αμέσως και να πάει στο σπίτι του να ξεκουραστεί. Δεν χρειάζεται παραπάνω δουλειά. Είναι ήδη ένας πολύ καλός παίκτης.

Το σώμα του και το μυαλό του ξέρουν τι πρέπει να κάνει για να σκοράρει και πάλι. Πρέπει απλά να δώσει χρόνο στον εαυτό του. Είναι σαν να θες να βγεις σε δείπνο με μία όμορφη γυναίκα. Δεν πρέπει να την πιέζεις. Της λες τι θες και μετά κάνεις ένα βήμα πίσω. Αν είσαι τυχερός, τότε θα σε πάρει τηλέφωνο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός.

"If a woman doesn’t want to go out with you, you cannot force her. Step back and maybe she will call you..."

Thomas Tuchel absolutely brilliant on Timo Werner pic.twitter.com/WVG19mjbI5

— Hayters TV (@HaytersTV) April 2, 2021