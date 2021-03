Μουρίνιο: «Δεν μιλούν για πυρηνική φυσική, αλλά νομίζουν όλοι ότι ξέρουν ποδόσφαιρο...» (vid)

Ο Μουρίνιο χρησιμοποίησε ένα... μάλλον χαρακτηριστικό παράδειγμα πως δεν είναι όλα για όλους και πως χρειάζεται μελέτη και αρκετή δουλειά προτού μιλήσει κάποιος και θεωρήσει ότι έχει σοβαρή άποψη για να διορθώσει έναν... σπουδαίο προπονητή.

«Δεν νομίζω ότι θα πήγαινε κάποιος να μιλήσει για πυρηνική φυσική με τη NASA, παρ' όλα αυτά όλοι νομίζουν ότι μπορούν να μιλήσουν για ποδόσφαιρο και να συζητήσουν με έναν από τους πιο σημαντικούς προπονητής στο χώρο...» είπε ο Πορτογάλος...

"I don't think anybody is going to discuss rocket science with the guys from NASA, but everyone around the world thinks they can discuss football with one of the most important managers in the game."

Jose Mourinho sums up his thoughts of his critics pic.twitter.com/IfY0NYjHmI

