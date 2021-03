Σακίρι: «Πολύ καλός μου φίλος ο Τσιμίκας, θα γίνει σημαντικός παίκτης για την Λίβερπουλ» (vid)

Τσιμίκας και Σακίρι έχουν γίνει αχώριστοι φίλοι από τη μέρα που ο Έλληνας αριστερός οπισθοφύλακας μετακόμισε στο «Άνφιλντ». Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα, ο Ελβετός μέσος της Λίβερπουλ έδωσε το βραβείο του «Παίκτη της Χρονιάς» για το 2020 στον Κώστα Τσιμίκα, και τον συνεχάρη τόσο ο ίδιος όσο και ο αγγλικός σύλλογος για τη μεγάλη επιτυχία του.

Ο Σακίρι σε δηλώσεις του στην επίσημη ιστοσελίδα της Λίβερπουλ, αποθέωσε τον Τσιμίκα, λέγοντας πως είναι πολύ καλός του φίλος, ενώ τόνισε το πόσο σημαντικός μπορεί να γίνει στον σύλλογο μιας και δουλεύει καθημερινά για να γίνει καλύτερος.

«Είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος. Κάθε μέρα έρχεται χαμογελαστός στις προπονήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ καλός μου φίλος. Προσπαθώ να τον βοηθάω κάθε φορά που χρειάζεται βοήθεια. Είναι κι αστείος τύπος.

«Προφανώς δεν έχει πάρει πολλά παιχνίδια στα πόδια του αυτή τη σεζόν, αλλά βλέπουμε την ποιότητα του κάθε μέρα στις προπονήσεις και πόσο σκληρά εργάζεται καθημερινά στο γυμναστήριο, μετά την προπόνηση. Νομίζω ότι αυτό θα αποδώσει σύντομα. Ελπίζω να βρει ρυθμό σύντομα και να πάρει λεπτά επειδή είναι πολύ καλός παίκτης και μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερος. Γι' αυτό άλλωστε ήρθε εδώ. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σακίρι για τον Τσιμίκα

