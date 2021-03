Το φιάσκο με τη… ζεβρέ εμφάνιση της φετινής σεζόν φαίνεται πως θα ξεχαστεί γρήγορα. Κι αυτό διότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιφυλάσσει εντυπωσιακή νέα εκτός έδρας φανέλα για την επόμενη περίοδο, εμπνευσμένη από τις θρυλικές γαλάζιες εμφανίσεις της τριετίας 1990-1993!

Όπως δημοσίευσε το έγκυρο «Footy Headlines», οι Κόκκινοι Διάβολοι επιστρέφουν στο γαλάζιο, «cloud white» σχέδιο με εταιρεία ένδυσης σταθερά την Adidas και ήδη η προσμονή για τα επίσημα αποκαλυπτήρια είναι διάχυτη στις τάξεις των φιλάθλων της ομάδας.

Δείτε το πώς θα είναι η φανέλα της νέας σεζόν, αλλά και την εμβληματική φανέλα των '90s από το Footy Headlines:

The new #mufc 21-22 away kit will feature the Adidas Trefoil Logo becoming the first major football shirt to do so since the early 1990s.

[@Footy_Headlines] pic.twitter.com/BXAaFRFZMf

— United Zone (@ManUnitedZone_) March 17, 2021