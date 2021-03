Διέρρευσε η εκτός έδρας εμφάνιση της Λίβερπουλ για την επόμενη σεζόν και έχει προκαλέσει πολύ θετικά σχόλια στα social media. Η κίτρινη φανέλα με τις βαθιές κόκκινες ρίγες είναι σε ρετρό στιλ από το 1982. Η τελευταία φορά που η Λίβερπουλ φόρεσε κίτρινα, ήταν το 2014-’15.

Nah this is so nice https://t.co/Is856ItVqI

— Amy (@AmyLFC11) March 21, 2021