Λίβερπουλ: Η πιο γλυκιά «ανάκριση» του Κλοπ (vid)

Διακοπή πρωταθλημάτων ενόψει Εθνικών Ομάδων και στη Λίβερπουλ βρήκαν χρόνο για την πιο υπέροχη επικοινωνία του προπονητή με λιλιπούτιους οπαδούς. Οι νεαροί φίλοι των Reds «ανέκριναν» τον Γιούργκεν Κλοπ με τις πιο γλυκές τους ερωτήσεις και το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά πολύ όμορφο.

Το πιο σημαντικό που βγήκε από τις ερωτήσεις, είναι ότι με εξαίρεση τους τίτλους που έχει κατακτήσει, η αγαπημένη στιγμή στην καριέρα του είναι η ανατροπή επί της Μπαρτσελόνα στο Champions League και ειδικά το έξυπνο κόρνερ του Αλεξάντερ-Αρνολντ στο τέταρτο γκολ της πρόκρισης.

Ο Κλοπ αποκάλυψε ότι ο αγαπημένος του παίκτης όλων των εποχών είναι ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός στα 70ς-80ς, Καρλ-Χάιντς Φέρστερ, το νούμερο του οποίου επέλεξε κι ο ίδιος να φοράει στην ποδοσφαιρική καριέρα του. Σε πιο χαβαλέ, αναφορικά με το ποιος είναι ο πιο αστείος στην τωρινή Λίβερπουλ, το χρίσμα το έδωσε στον Αντι Ρόμπερτσον, ενώ εάν δεν είχε τερματοφύλακες διαθέσιμους, θα έδινε τα γάντια στον Τζέιμς Μίλνερ, ο οποίος ακόμα μόνο εκεί δεν έχει παίξει.

Favourite Scouse saying, favourite all-time player and which outfield Red he’d trust in goal

The boss took part in a special press conference with our U8s and they didn’t disappoint!

Presented by @Joie_Baby pic.twitter.com/d4wUFxj63O

