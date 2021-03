Ο Κέιν πάει να προσπεράσει τον Ρονάλντο σε μία θρυλική 10άδα (pic & vid)

O Χάρι Κέιν βρήκε δίχτυα την Κυριακή κόντρα στην Αστον Βίλα και έφτασε τα 17 γκολ στο πρωτάθλημα. Μαζί έχει μοιράσει και 13 ασίστ. Δηλαδή, συνολικά έχει άμεση συμμετοχή σε 30 γκολ. Η κορυφαία σχετική επίδοση στην ιστορία της Premier League ανήκει στον Αντι Κόουλ από το 1993-'94 και τη συμμετοχή του σε 47 γκολ (34 γκολ/ 13 ασίστ).

Η λίστα με την πρώτη 10άδα απαρτίζεται από θρύλους της Premier League και με εννέα αγωνιστικές να απομένουν, ο Κέιν μπορεί να μπεις μέσα σε αυτή. Και ο 10ος της λίστας, δηλαδή ο πρώτος που πρέπει να προσπεράσει, είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο του 2007-’08 (31 γκολ/ 6 ασίστ).

The most goals & assists combined in a single Premier League season.

Can Harry Kane make the top 10 by the end of the season? (@Footstock) pic.twitter.com/lkoyDTN8GU

— Squawka Football (@Squawka) March 22, 2021