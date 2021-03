Μέχρι σήμερα, κανένας σύλλογος της Αγγλίας δεν έχει κατακτήσει την Premier League, το Κύπελλο, το Λιγκ Καπ και το Champions League την ίδια σεζόν. Ωστόσο, η Σίτι έχει αρκετές πιθανότητες για να πετύχει το 4Χ4 μιας και βρίσκεται εντός στόχων στις συγκεκριμένες διοργανώσεις.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ισχυρίστηκε ότι η φετινή Μάντσεστερ Σίτι είναι η χειρότερη που έχει προπονήσει από όλες τις σεζόν που βρίσκεται στο σύλλογο, θέλοντας βέβαια με αυτόν τον τρόπο να κρατήσει σε εγρήγορση ενόψει της κρίσιμης συνέχειας. Πρωταγωνιστές σε αυτή την εξαιρετική πορεία των «Πολιτών», δεν θα μπορούσαν να είναι άλλοι από τους Κέβιν Ντε Μπρόινε και Ιλκάι Γκουντογκάν. Δύο ποδοσφαιριστές, γνωστοί για την ποιότητα και τα ποδοσφαιρικά τους χαρίσματα, έχουν πάρει από το χέρι την ομάδα τους και την οδηγούν σε επιτυχίες.

Πρόσφατο παράδειγμα η εκτός έδρας νίκη επί της Έβερτον (0-2), η οποία οδήγησε την Σίτι στους «4» του FA Cup. Ο Γερμανός άσος ήταν αυτός ο οποίος έβαλε το νερό στο αυλάκι, έστω και στο 84’ για να έρθει ο Βέλγος μέσος στις καθυστερήσεις του αγώνα και να «σφραγίσει» τη νίκη-πρόκριση για την ομάδα του. Πλέον οι «Πολίτες» βρίσκονται στον τέταρτο διαδοχικό ημιτελικό της στον θεσμό, έχοντας σηκώσει το τρόπαιο στις τρεις προηγούμενες φορές, πέντε φορές από το 2014 και επτά συνολικά στην ιστορία της.

Ο Γκουντογκάν διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, χωρίς καμία αμφιβολία. Από τη στιγμή που ο Αγουέρο, έχει χάσει αρκετό έδαφος και δεν βρίσκεται στην καλύτερη του φόρμα, εξαιτίας και του τραυματισμού, ο Γερμανός έχει μεταμορφωθεί από box-to-box μέσος σε έναν δεύτερο επιθετικό. Φυσικά, μεγάλο ρόλο στην εξέλιξή του δεν θα μπορούσε να μην έχει ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Καταλανός έχει απελευθερώσει εντελώς τον Γκουντογκάν, ο οποίος έχει ανέβει πάρα πολλά μέτρα στο γήπεδο και βοηθάει την ομάδα του στο σκοράρισμα. Όπως φαίνεται πάντως και βάσει αριθμών, αυτός ο ρόλος του ταιριάζει «γάντι». Ο Γκουντογκάν αποτέλεσε βασικό γρανάζι των πρωταθληματικών ομάδων της Σίτι τα προηγούμενα χρόνια και ακριβώς το ίδιο κάνει και φέτος. Μόνο που αυτή τη φορά του πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Ο 30χρονος χαφ παρουσιάζει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Συνολικά μετράει 16 γκολ σε 34 συμμετοχές, όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, έχοντας μάλιστα και 3 ασίστ. Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως το 2021 έχει βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα 12 φορές. Περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή της Premier League και η φυσική του θέση δεν είναι καν φορ! Ο ίδιος βέβαια, όπως είχε δηλώσει πρόσφατα σε συνέντευξή του, προτιμάει να… υπογράψει συμβόλαιο για να μην ξανασκοράρει φέτος άλλο γκολ, αρκεί η Σίτι να κερδίσει όλα τα τρόπαια, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το μεγαλείο της ταπεινότητας.

«Αν μπορούσα να υπογράψω ένα χαρτί που να λέει ότι δεν θα βάλω άλλο γκολ φέτος και η ομάδα θα κέρδιζε όλα τα τρόπαια, θα το έκανα. Θα έλεγα φέρτε μου αυτό το χαρτί να το υπογράψω. Πρέπει να βάζεις το εγώ σου στην άκρη. Να λάμπει η ομάδα. Όχι μόνο εσύ», ήταν τα λόγια του Ιλκάι Γκουντογκάν.

Ο Ιλκάι Γκουντογκάν δεν παίζει όμως μόνος του. Εχει δίπλα του τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, έναν από τους ποιοτικότερους μέσους της Premier League. Τον «μαέστρο» της Μάντσεστερ Σίτι. Από τα πόδια του οποίου περνάει σχεδόν όλο το παιχνίδι της ομάδας. Του αρέσει να νιώθει ηγέτης και έχει βρει ακριβώς το ρόλο που ταιριάζει στο παιχνίδι του. Ο Βέλγος μέσος, ο οποίος μετράει ήδη μια πενταετία στην ομάδα, με το συμβόλαιό του να εκπνέει το 2023, έχει 7 γκολ και 16 ασίστ σε 31 παιχνίδια των «Πολιτών».

Δεν είναι όμως μόνο η φετινή του χρονιά εντυπωσιακή, καθώς ο Ντε Μπρόινε είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία της σύγχρονης μορφής του αγγλικού ποδόσφαιρου που έχει καταφέρει να μοιράσει 15+ ασίστ σε τρεις διαφορετικές αγωνιστικές σεζόν (2016-2017, 2017-2018,2019-2020). Στο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας του κόντρα στην Έβερτον, κατάφερε να βρει δίχτυα, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε για δέκα λεπτά, περνώντας ως αλλαγή στο ματς. Πήρε τη θέση του Στέρλιγνκ στο 80’ και δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες (2) προς την αντίπαλη εστία, από οποιονδήποτε άλλον παίκτη του γηπέδου.

Οσον αφορά τη συνεργασία του με τον Γκουντογκάν; Οι δυο τους έχουν συμμετοχή σε 41 γκολ για την ομάδα τους τη φετινή σεζόν. Από την πλευρά του ο Πεπ Γκουαρδιόλα θεωρεί τόσο τον Ντε Μπρόινε όσο και τον Γκουντογκάν βασικούς πυλώνες της ομάδας του, γι’ αυτό και όλο το παιχνίδι στηρίζεται πάνω τους. Επουδενί δεν μπορεί χωρίς αυτούς τους δύο και γνωρίζει από πρώτο χέρι πως θα είχε μία τελείως διαφορετική Σίτι χωρίς αυτούς.

Ωστόσο, για το μόνο το οποίο έχει να ανησυχεί ο Καταλανός προπονητής είναι για το συμβόλαιο του Βέλγου μέσου, το οποίο εκπνέει το 2023. Οι ιθύνοντες του συλλόγου βρίσκονται σε συνεχείς συζητήσεις με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή για την ανανέωση της συνεργασίας τους και μένει να δούμε αν η ιστορία θα έχει happy end, καθώς δεν είναι λίγες οι ομάδες οι οποίες ονειρεύονται να έχουν στο ρόστερ τους έναν παίκτη σαν τον Κέβιν Ντε Μπρόινε.

No player created more chances for Man City vs. Everton than Kevin De Bruyne (2) despite coming on in the 80th minute.

He had a hand in the first and scored the second himself. pic.twitter.com/3MIm8z04sS

— Squawka Football (@Squawka) March 20, 2021