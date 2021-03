Ο Άγγλος τερματοφύλακας το φετινό καλοκαίρι κατάφερε να επιστρέψει στους «κόκκινους διαβόλους» έπειτα από δύο εκπληκτικές σεζόν στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και δείχνει πως τελικά ήταν πιο έτοιμος από ποτέ να υπερασπιστεί την εστία της ομάδας του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Έχει καταφέρει πλέον μετά και το 1-0 επί της Μίλαν στο «Σαν Σίρο» να μετράει περισσότερα clean sheets (11) σε 18 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί για φέτος, ξεπερνώντας τον Νταβίντ Ντε Χέα!

Ο Ισπανός γκολκίπερ που πρόσφατα υποδέχθηκε το παιδάκι του και απουσιάζει αυτό τον καιρό από τις υποχρεώσεις του με την ομάδα, έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του 10 φορές σε 28 παιχνίδια την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

11 - Dean Henderson has kept 11 clean sheets in just 18 appearances for Man Utd in all competitions this season, one more than David de Gea has registered in 29 games (10). Opportunity. pic.twitter.com/wSpt0vinaX

— OptaJoe (@OptaJoe) March 18, 2021