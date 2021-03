«Είναι ο Γιαννούλης ο καλύτερος αριστερός μπακ της Championship;» (pic & vid)

Η Νόριτς πέρασε και από την έδρα της Νότιγχαμ με 2-0 και βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην άνοδο στην Premier League. Ο Δημήτρης Γιαννούλης, ήταν από τους πολυτιμότερους του αγώνα και ήδη έχει κάνει τους Άγγλους να τον αποθεώνουν.

Έχει να επιδείξει 11 συμμετοχές με τη φανέλα της Νόριτς και τα νούμερά του αποτελούν θέμα συζήτησης στο Νησί. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι τον θεωρούν τον κορυφαίο αριστερό μπακ της Championship! Υπενθυμίζεται ότι ο Κατερινιώτης αριστερός μπακ αγωνίζεται δανεικός στην Αγγλία, ενώ η συμφωνία με τα «καναρίνια» περιλαμβάνει υποχρεωτική αγορά σε περίπτωση ανόδου στην Premier League.

«Ο Γιαννούλης σε 11 παιχνίδια με τη Νόριτς. 21 κερδισμένες εναέριες μονομαχίες, 28 επιτυχημένα τάκλιν, 15 κλεψίματα, 74 ανακτήσεις μπάλας, 11 ευκαιρίες που έχουν δημιουργηθεί από αυτόν, 14 ολοκληρωμένες ντρίμπλες και 8 φορές ανέπαφη εστία. Καλύτερο αριστερό μπακ στην κατηγορία;», αναφέρει το παρακάτω tweet.

Giannoulis in his first 11 matches for #NCFC.

21 aerial battles won

28 tackles won

15interceptions

74 ball recoveries

11 chances created

14 dribbles completed

Eight clean sheets

Best left-back in the division? pic.twitter.com/0yNRXmSYJa

— Daniel Emery (@DanielEmeryRS) March 17, 2021