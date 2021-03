Κλοπ: «Kερδίσαμε τρεις "βρώμικους" βαθμούς και είμαι εντάξει με αυτό» (vid)

Η Λίβερπουλ κατάφερε να πάρει ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα της Γουλβς με 1-0 και έτσι έφτασε στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, πέντε βαθμούς μακριά από την πρώτη τετράδα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γερμανός τεχνικός των «Reds» δήλωσε πως έμεινε ευχαριστημένος από τη νίκη, τονίζοντας τη σημασία της επιστροφής του «winning feeling», πριν τη διακοπή τριών εβδομάδων για Κύπελλο Αγγλίας και εθνικές ομάδες.

«Αυτό που μετράει πιο πολύ, είναι το αποτέλεσμα. Ήταν μια μεγάλη μάχη, κερδίσαμε τρεις "βρώμικους" βαθμούς και είμαι εντάξει με αυτό, αν αυτός είναι ο τρόπος για να επιστρέψουμε στο σωστό "δρόμο". Είχαμε μερικές πολύ καλές στιγμές επιθετικά, που θα έπρεπε να τα είχαμε πάει καλύτερα. Αμυντικά το συνολικό μας παιχνίδι ήταν αρκετά καλό.

Δε μου άρεσε το ξεκίνημα, δεν ήμασταν αρκετά ενεργητικοί. Αλλά βελτιωθήκαμε πολύ και αμυνθήκαμε καλά, αυτός ήταν ο κύριος στόχος. Υπήρξαν μερικές πολύ καλές στιγμές ποδοσφαίρου, σκοράραμε ένα πολύ όμορφο γκολ. Νόμιζα πως ο τερματοφύλακας θα το πιάσει, αλλά η μπάλα πήγε μέσα, που είναι και το σημαντικό για εμάς. Πήραμε τους τρεις βαθμούς και όλα είναι εντάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλοπ.

"Three dirty points, I'm completely fine with that!"

Jurgen Klopp admits #LFC 'could have done better' but maintained that the result was the most important thing as the champions made it back-to-back wins in all competitions. pic.twitter.com/gJk8TTI56h

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 15, 2021