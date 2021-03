Ο «εφιάλτης» του σοβαρού τραυματισμού βρήκε ξανά τη Γουλβς. Λίγους μήνες μετά την άσχημη σύγκρουση του Χιμένες με τον Νταβίντ Λουίς, για την οποία ο Μεξικανός χρειάστηκε να περάσει χειρουργείο με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ο Ρούι Πατρίσιο δέχθηκε άσχημο χτύπημα από τον συμπαίκτη του, Κόνορ Κόουντι και αποχώρησε τραυματίας με το φορείο.

Λίγα λεπτά πριν τις καθυστερήσεις του ματς με τη Λίβερπουλ, σε ανύποπτη φάση μετά από ακυρωθέν γκολ του Σαλάχ, ο Πορτογάλος κίπερ σωριάστηκε στο έδαφος, έχοντας συγκρουστεί «πρόσωπο με γόνατο». Αμέσως, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, με το ιατρικό τιμ να του τοποθετεί οξυγόνο.

Η διακοπή στο ματς κράτησε περίπου 13 λεπτά, με τον διεθνή Πορτογάλο κίπερ να γίνεται αναγκαστική αλλαγή και πλέον, αναμένονται λεπτομέρειες για το μέγεθος του τραυματισμού από τους Λύκους, με την ελπίδα ότι δεν θα πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Get better soon Patricio horrible head collision with Coady #WOLLIV #Coady #RuiPatricio #Wolves #Liverpool pic.twitter.com/6ZLaX2DFG6

