Ο Άγγλος φουλ μπακ έχει φτάσει στο πικ της καλύτερης δυνατής κατάστασης από τη μέρα που φόρεσε τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και κάνει τρομερά πράγματα στην αριστερή πτέρυγα των «κόκκινων διαβόλων» τη φετινή σεζόν.

Η θέση του είναι τέτοια που όσα κάνει περνούν κάπως απαρατήρητα.

Όμως, στο ματς με την Γουέστ Χαμ το βράδυ της Κυριακής, ο τρόπος που κάνει την πιρουέτα και η σιγουριά που έχει με τη μπάλα παρά το γεγονός πως έχουν πέσει πάνω του δυο αντίπαλοι με αρκετό ρίσκο να χάσει την κατοχή, αποδεικνύει πως έχει πάρει τα πάνω του...

Just @LukeShaw23 making football look easy right now

(: @ManUtd)pic.twitter.com/CkH9HMsd8h

— B/R Football (@brfootball) March 15, 2021