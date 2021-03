Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Εκατοντάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Η Μπέρνλι κατάφερε να φύγει με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Έβερτον, επικρατώντας των «ζαχαρωτών» με 2-1. Αρχικά, το σκορ άνοιξε ο Γουντ στο 13' με όμορφο σουτ ενώ το δεύτερο γκολ για την Μπέρνλι το πέτυχε ο Ντουάιτ ΜακΝίλ.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός πέτυχε το γκολ της ζωής του. Αφού απέφυγε με υπέροχη προσποίηση τον Αλάν, έκανε ένα υπέροχο τελείωμα, στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Πίκφορντ, ο οποίος δεν είχε περιθώρια αντίδρασης.

WHAT A GOAL

Dwight McNeil bends a GORGEOUS shot right into the top corner

Burnley lead Everton 2-0 pic.twitter.com/oKCo4koQDX

— Goal (@goal) March 13, 2021