Γκουαρδιόλα για Πάρκερ και ντύσιμο: «Είναι πιο νέος και... έχει μαλλιά»! (vid)

Ο Καταλανός προπονητής των «πολιτών» που κοντράρονται με τους «cottagers» και έχουν ευκαιρία να ξεφύγουν προσωρινά στο +17 από την 2η της βαθμολογίας Γιουνάιτεντ, άκουσε από δημοσιογράφο να του λέει ότι μαζί με τον Σκοτ Πάρκερ είναι οι δύο πιο στυλάτοι του κορυφαίου πρωταθλήματος με τις εμφανίσεις που κάνουν στους πάγκους...

«Είναι πιο νέος από εμένα... Και έχει και μαλλιά! Θα δεχθώ μια ισοπαλία σε αυτό το κομμάτι...» είπε ο Πεπ με εμφανή τη χιουμοριστική του διάθεση.

"He's younger, he has hair!"

Pep happily conceding defeat to Scott Parker as the Premier League's best dressed manager pic.twitter.com/0Q9B8qSNXs

