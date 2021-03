Ευχάριστα νέα για Κλοπ: Ο Χέντερσον ενδέχεται να επιστρέψει τον επόμενο μήνα (pic)

Ο Άγγλος διεθνής μέσος αποχώρησε από το ντέρμπι κόντρα στην Έβερτον, λόγω μυϊκού τραυματισμού στη βουβωνική χώρα.

Γεγονός που τον ανάγκασε να απουσιάσει από τα παιχνίδια Σέφιλντ, Τσέλσι και Φούλαμ στην Premier League, καθώς και από ρεβάνς της με τη Λειψία για τους «16» του Champions League.

Βέβαια, ο 30χρονος άσος δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος για τις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής Αγγλίας στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2022, με Σαν Μαρίνο, Αλβανία και Πολωνία στις 25, 28 και 31 Μαρτίου αντίστοιχα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα ο Τζόρνταν Χέντερσον, κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στα μέσα Απριλίου.

Jordan Henderson is aiming to be back in mid-April.

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) March 11, 2021