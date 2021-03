Ο Γκουαρδιόλα είδε το σερί της Σίτι να χάνεται μετά την ήττα από τη Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ. Πλέον, οι «Πολίτες» κοιτάζουν το ματς με την Σαουθάμπτον και ο Καταλανός δε θέλει να σκέφτεται πως η νίκη με τους «Αγιους» είναι σίγουρη. Μάλιστα, απάντησε σε σκληρό ύφος στον ρεπόρτερ που του θύμισε τα εννέα τέρματα που δέχθηκε η Σαουθάμπτον στην προηγούμενη επίσκεψή της στο Μάντσεστερ. Μάλιστα, όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Πεπ αν θα λάβει υπόψη του τις σοκαρίστηκες ήττες της αντιπάλου, ο κόουτς της Σίτι... τρελάθηκε: «Θα σκοράρουμε 18 γκολ, το αποτέλεσμα θα είναι 18-0. Μα τι ερώτηση είναι αυτή που κάνεις; Δέχτηκαν εννέα γκολ όταν έπαιξαν για 80 λεπτά 10 εναντίον 11. Πιστεύεις λοιπόν πως για εμάς θα είναι ένας περίπατος και πως την Τετάρτη θα πετύχουμε 9 ή 18 γκολ; Να είμαστε σοβαροί. Θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε, αυτό...»

Guardiola on Southampton: We will win 18-0! #MCFC

NB in case it needs pointing out, this was not a serious answer. pic.twitter.com/tV0eJcoj76

— Andy Hampson (@andyhampson) March 9, 2021