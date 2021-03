Η Έβερτον έχει σκοράρει τα περισσότερα αυτογκόλ στην Premier League (pic)

Η Έβερτον δεν τα κατάφερε και γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Τσέλσι. Η ομάδα του Τούχελ άνοιξε το σκορ μετά από προσπάθεια του Χάβερτς, η οποία κόντραρε στον Γκόντφρεϊ και εν συνεχεία κατέληξε στα δίχτυα.

Το συγκεκριμένο αυτογκόλ ήταν αρκετό για να έρθει στην επιφάνεια ένα ξεχωριστό στατιστικό. Συγκεκριμένα, μετά από αυτό το αυτογκόλ, η Έβερτον είναι η ομάδα, η οποία έχει σκοράρει περισσότερες φορές στην εστία της.

Εως τώρα το έχουν πετύχει 53 φορές στην Premier League και έτσι πρόκειται για ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ, το οποίο ωστόσο έχει να κάνει και με την συνεχή παρουσία της Έβερτον στην μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

53 - Everton have scored 53 own goals in the Premier League, seven more than any other side in the competition's history. Oops. #CHEEVE pic.twitter.com/PrNrelBgps

— OptaJoe (@OptaJoe) March 8, 2021