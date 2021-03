Ρούμπεν Νέβες: «Είδα την γέννηση του γιου μου στο πούλμαν της ομάδας μέσω FaceTime» (pic)

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός της Γουλβς μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που περνάει ως πατέρας αφού δεν έχει δει από κοντά ακόμα τον γιο του. Κι αυτό διότι ο Ματέο γεννήθηκε στην Πορτογαλία στις 30 Ιανουαρίου, με την σύζυγο του Ντέμπορα να έχει ταξιδέψει στις 23 του ίδιου μήνα, όταν ακόμα επιτρέπονταν οι πτήσεις.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε πως διακόπτονται οι πτήσεις από και προς την Αγγλία. Οπως τόνισε σε συνέντευξή του στη «Daily Mail», ο Ρούμπεν Νέβες είδε τη γέννηση του γιου του μέσω FaceTime μέσα στο πούλμαν της ομάδας, μετά από τον αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας.

​«Δεν μπορούσα να πάω, ήταν δύσκολο αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Προσπάθησα να βρω πτήση αλλά δεν ήταν δυνατόν. Επίσης δεν έφευγα θα έπρεπε στην επιστροφή να μπω σε καραντίνα για δύο εβδομάδες. Θα έχανα έτσι σημαντικά παιχνίδια και δεν το ήθελα, μιας και η ομάδα είχε ήδη αρκετές απουσίες λόγω τραυματισμών. Μετά τον αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας, ήμουν στο FaceTime μέσα στο πούλμαν με την σύζυγο μου. Στις επόμενες δύο ώρες γεννήθηκε ο Ματέο, ήταν συνέχεια εκεί μέσω του τηλεφώνου μου. Ήταν διαφορετικό αλλά πάλι ξεχωριστώ. Είμαι τυχερός που μέσω της τεχνολογίας μπόρεσα να είμαι όσο γίνονταν πιο κοντά. Δεν μπορώ να εξηγήσω πως ένιωσα όταν τον είδα».

'I watched my son being born via FaceTime on the team bus!'

Ruben Neves still hasn't seen his little boy after his wife gave birth in Portugal | @tom_collomosse https://t.co/ECOep2ejME

— MailOnline Sport (@MailSport) March 6, 2021