Σε ακόμα ένα ντέρμπι μετά από εκείνο απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ο Ενγκολό Καντέ ήταν κυριολεκτικά... παντού.

Ο Γάλλος χαφ έκανε απίθανο παιχνίδι κόντρα στη Λίβερπουλ, ανέβαζε συνεχώς ταχύτητα στα σπριντ, έγινε ξανά παίκτης που έφτανε να πατήσει μέχρι και την αντίπαλη περιοχή για να γίνει απειλητικός, έπαιξε ξανά με μυαλό, με εκρηκτικότητα και φυσικά έκανε και την μπαλιά προ τον Μάουντ για το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης της Πέμπτης στο «Άνφιλντ».

Ο Τόμας Τούχελ φαίνεται ότι έχει καταφέρει να τον κερδίσει με τον τρόπο του και την εμπιστοσύνη που του επιδεικνύει και ο Καντέ καταφέρνει να ξαναβρεί τα στοιχεία που τον έκαναν να λάμψει το 2016 στην Λέστερ έχοντας στεφθεί Πρωταθλητής Αγγλίας στο έπος των «αλεπούδων» του Ρανιέρι.

Ο Ενγκολό Καντέ γνωρίζει καλά τον χώρο δράσης του, τις στιγμές που πρέπει να βρίσκεται κοντά στα στόπερ, αλλά και τις ευκαιρίες που έχει ώστε να πάρει μέτρα και ν' αρχίσει το τρέξιμο.

Απέναντι στη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» έκανε στον απόλυτο βαθμό αυτό που έπρεπε και γνωρίζει καλά, παίζοντας απλά και φανερώνοντας ψυχραιμία ακόμα κι αν είχε πάνω του αντίπαλο.

Έβλεπε συνεχώς γήπεδο για να μπορεί να παίξει τη μπάλα με τη μία και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των «μπλε», ενώ, είχε και την τρομερή μπαλιά προς τον Μάουντ για το 1-0 στο 42ο λεπτό.

Αποκτά αρκετές επιθετικές πρωτοβουλίες όταν αντιληφθεί την δυνατότητα που έχει η ομάδα του να στείλει το παιχνίδι κοντά στα αντίπαλα καρέ, με την ποιότητά του να είναι τέτοια που πετάει τη μπάλα μπροστά με την ασφάλεια και την ακρίβεια που το κάνει και στις κοντινές μεταβιβάσεις.

Για τα πιεστικά του μαρκαρίσματα δεν χρειάζεται αναφορά αφού είναι ούτως ή άλλως χαρακτηριστικό του στοιχείο, παρ' όλα αυτά, η βελτίωσή του είναι εμφανέστατη στα τελευταία παιχνίδια των «μπλε» με την αλλαγή προσώπου στην τεχνική ηγεσία.

Sir Ngolo kante. You all forget how good he is after a few bad games. Deserves more respect tbf. pic.twitter.com/Hw1wv92Ui4

Τόσο απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την περασμένη Κυριακή, όσο και κόντρα στη Λίβερπουλ το βράδυ της Πέμπτης στο «Άνφιλντ», ο Ενγκολό Καντέ φρόντισε να επιβεβαιώσει εκείνη τη μυθική ατάκα του Ρανιέρι από την συνύπαρξή τους στην Λέστερ. «Το μοναδικό που δεν έχουμε δει ακόμα είναι να βγάζει σέντρα και να τρέχει για να πάρει εκείνος ξανά την μπάλα στην περιοχή».

Ο Καντέ γεμίζει το heatmap του με τεράστια ευκολία, αφού είναι από τα πιο γνωστά... μηχανάκια της Premier League αλλά και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου γενικότερα. Μέσα σε ελάχιστες μέρες έπαιξε σε δυο ντέρμπι και μπορεί αυτό απέναντι στην Γιουνάιτεντ να ήταν κακό ποιοτικά και να έμεινε στο 0-0, ωστόσο, εκείνος φρόντισε να κάνει την «βρώμικη» δουλειά.

Είχε τις περισσότερες ανακτήσεις της μπάλας και τα περισσότερα τάκλιν από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή που βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο του «Στάμφορντ Μπριτζ»! Όχι απλά από συμπαίκτη του, αλλά και από τις επιδόσεις των αντιπάλων του!

Απέναντι στην Λίβερπουλ ήταν... αρκετά πιο φαντεζί αφού τον ευνόησε η προβληματική κατάσταση των χαφ των «κόκκινων» με τους Βαϊνάλντουμ, Τιάγκο και Κέρτις Τζόουνς να μην ξεφεύγουν από τη μετριότητα και ο Καντέ έκανε ό,τι ήθελε σε αρκετούς χώρους του γηπέδου.

N'Golo Kanté made more tackles (7) and more interceptions (4) than any other player on the pitch during Chelsea vs Man Utd.

LOOK AT THE HEAT MAP. pic.twitter.com/NsoPSxGlzr

— Squawka Football (@Squawka) February 28, 2021