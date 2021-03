Η κατρακύλα της Λίβερπουλ δεν έχει σταματημό. Αυτή τη φορά γνώρισε την ήττα από την Τσέλσι με 1-0 κι έφτασε τις πέντε διαδοχικές εντός έδρας ήττες στο πρωτάθλημα.

Το κλίμα στις τάξεις των «Reds» δεν είναι σε καμία περίπτωση καλό κι αυτό φάνηκε κι από την αντίδραση του Μοχάμεντ Σαλάχ, όταν ο Γιούργκεν Κλοπ αποφάσισε να τον περάσει εκτός αγώνα στο 62'. Ο Αιγύπτιος όταν αντιλήφθηκε ότι ο προπονητής του θα τον αποσύρει από το ματς, περπατούσε κατά την διάρκεια της αποχώρησης του, ενώ κούνησε χαρακτηριστικά και το κεφάλι του δείχνοντας έτσι την δυσαρέσκεια του.

Μάλιστα, λίγα δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή του, ο μάνατζερ του Σαλάχ απόρησε με την κίνηση του Γερμανού προπονητή, δημοσιεύοντας ένα χαρακτηριστικό tweet στον λογαριασμό του στο Twitter.

Πάντως, ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι ο πρώτος σκόρερ της Premier League αυτή τη στιγμή με 17 γκολ σε 25 αναμετρήσεις και γι' αυτό ίσως δεν του άρεσε και απόφαση του προπονητή του, ο οποίος τον έκανε αλλαγή σε ένα κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού κι ενώ η Λίβερπουλ έψαχνε το γκολ...

Salah is angry and rightly so, imagine losing a game and you take of PL’s top goalscorer pic.twitter.com/xo3nYkZHa5

