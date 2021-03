Τσέλσι – Φούλαμ: Το κολλημένο χέρι, το απλωμένο του Καντέ και το... μπάχαλο (pics)

Ο Λεμινά για τους «cottagers» άθελά του είδε τη μπάλα να χτυπάει στο χέρι του που ήταν κολλημένο στο σώμα και στη συνέχεια της φάσης ο Μάντζα σκόραρε για να ισοφαρίσει απέναντι στην Τότεναμ, όμως, ο VAR υπέδειξε την παράβαση και κάπως έτσι τα «σπιρούνια» διατήρησαν το υπέρ τους 1-0 μέχρι τέλους.

Στο «Άνφιλντ», λίγη ώρα αργότερα, ο Φιρμίνο έστειλε τη μπάλα στο απλωμένο χέρι του Ενγκολό Καντέ εντός περιοχής, από πολύ μικρή απόσταση η αλήθεια είναι, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να συνεχιστεί δίχως να υπάρξει κάποιο σφύριγμα.

Οι δύο περιπτώσεις είναι τέτοιες που έχουν κάνει πλέον οπαδούς, δημοσιογράφους, σχολιαστές της αγγλικής τηλεόρασης και λοιπούς ποδοσφαιρόφιλους να μην καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και να θεωρούν το VAR καταστροφή του αθλήματος.

The referees can’t be serious right now. Extremely harsh on Fulham and Lemina pic.twitter.com/99KlK4aFHE

— Footy (@footypogs) March 4, 2021