Ο Τούχελ βάζει ξανά την Τσέλσι στον ίσιο δρόμο (pic & vid)

Μετά τη νέα νίκη στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά κόντρα στην Λίβερπουλ με 1-0, η Τσέλσι σκαρφάλωσε στην 4η θέση με 47 βαθμούς.

Φυσικά μεγάλο ρόλο σε αυτή τη «μεταμόρφωση» της ομάδας, έπαιξε η άφιξη του Τόμας Τούχ​ελ, καθώς από τη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία του η Τσέλσι, έχει μαζέψει 18 βαθμούς, σε 8 παιχνίδια, ενώ έχει δεχθεί μόλις δύο τέρματα. Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από εποχές Μουρίνιο στην Τσέλσι, και η μοίρα τα έφερε έτσι, ώστε το 10ο παιχνίδι και των δύο ως προπονητές των μπλε, να συνοδευτεί από μία νίκη με 1-0 επί της Λίβερπουλ.

Πάντως, μόνο η Μάντσεστερ Σίτι έχει καταφέρει να μαζέψει περισσότερους αυτό το διάστημα (24), ενώ το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως στα τελευταία οκτώ παιχνίδια του Φρανκ Λάμπαρντ στον πάγκο της Τσέλσι, η βαθμολογική συγκομιδή ήταν μόλις 7 βαθμοί.

18 - Only Manchester City (24) have earned more points than Chelsea (18) since Thomas Tuchel took over eight games ago; Frank Lampard earned only seven points from his final eight games in charge. Spark. pic.twitter.com/59Hdnt5ueb

— OptaJoe (@OptaJoe) March 4, 2021