Πέθανε ο τελευταίος παίκτης που πήγε από την Γιουνάιτεντ στη Λίβερπουλ (pic & vid)

Οι ποδοσφαιριστές που έχουν πάρει απευθείας μεταγραφή από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Λίβερπουλ ή αντίστροφα είναι μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών, αφού είναι μόλις εννέα.

Ο τελευταίος χρονικά εξ' αυτών ήταν ο επιθετικός Φιλ Τσίσναλ, ο οποίος έπαιξε μια πενταετία στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1959-1964) και, στη συνέχεια, αντί 25.000 λιρών, μετακόμισε στη Λίβερπουλ, όπου έμεινε τρία χρόνια.

We are saddened by the passing of our former forward, Phil Chisnall.

Phil was a product of our famed youth system and represented the club during Sir Matt Busby's tenure.

Our deepest sympathies are with his loved ones.

— Manchester United (@ManUtd) March 4, 2021