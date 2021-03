Ντε Μπρόινε: Η απίθανη πάσα με τακουνιά προς τον Μαχρέζ (vid)

Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης της Τρίτης απέναντι στους «λύκους», ο Βέλγος μεσοεπιθετικός έχοντας βρεθεί από πλάγια δεξιά στο χώρο του κέντρου, απλά έβαλε τρομερή δυναμή σε τακουνιά που έκανε και η μπάλα έφυγε στον χώρο για τον Ριγιάντ Μαχρέζ!

Η δύναμη με την οποία χτύπησε την μπάλα πέρασε από τα μικρόφωνα που βρίσκονται κατά μήκος του αγωνιστικού χώρου και ο KdB έκανε πάλι το... θαύμα του.

Πάντως, μέχρι στιγμής είναι και ο κορυφαίος σε ασίστ ανά αγώνα, αφού έχει επίδοση 0,44 με τις 77 που έχει μοιράσει στην Premier League!

de bruyne just takes the piss pic.twitter.com/sOPg9v4E7d

Among the Premier League's all-time top 10 players for total assists, Kevin De Bruyne leads the way for assists-per-game pic.twitter.com/eugLSnsree

— ESPN FC (@ESPNFC) March 2, 2021