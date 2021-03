Η Σίτι κοντά στο απόλυτο ρεκόρ νικών! (pic)

Η λέξη «ήττα» δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο των «πολιτών», καθώς εδώ και περίπου 3,5 μήνες κατακτούν μόνο θετικά αποτελέσματα. Τελευταία φορά που γνώρισαν την ήττα ήταν στις 21 Νοεμβρίου του 2020, από την Τότεναμ με 2-0. Εκτοτε παραμένει αήττητη σε 28 σερί ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Το εντυπωσιακότερο όλων είναι το σερί νικών που έχει χτίσει η Μάντσεστερ Σίτι. Μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα με την Γουέστ Μπρομ στις 15 Δεκεμβρίου στο πρωτάθλημα, το συγκρότημα του Πεπ Γκουαρδιόλα έχει 21 συνεχόμενες νίκες. Το συγκεκριμένο σερί είναι το τρίτο καλύτερο στην ιστορία του ποδοσφαίρου!

Πλέον, η Σίτι απέχει μόλις τρεις νίκες από να κατακτήσει την πρωτιά και να ξεπεράσει την Ρεάλ, την Μπάγερν και τον Άγιαξ. Οι «μερέγνκες» είχαν 22 συνεχόμενες νίκες τη σεζόν 14-15, οι Βαυαροί την περυσινή σεζόν πέτυχαν 23 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και ο «Αίαντας» έφτασε τις 26 τη σεζόν 71-72 και μέχρι σήμερα κατέχουν το συγκεκριμένο ρεκόρ.

Man City have equalled their club-record unbeaten run across all competitions:

Pep Guardiola set them both. #MCFC

