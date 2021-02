Λίβερπουλ: Ο Ζότα γύρισε, αλλά αρρώστησε, εκτός και ο Άλισον (pic)

Κινητό... νοσοκομείο έχει καταντήσει η Λίβερπουλ, όπως επιβεβαιώνει και η ενδεκάδα ανάγκης που παρατάσσει ο Γιούργκεν Κλοπ για τον καθοριστικό εκτός έδρας αγώνα με την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (21:15, Cosmote Sport 1 HD).

Ο Άλισον έμεινε εκτός λόγω του θανάτου του πατέρα του, ο Ντιόγκο Ζότα μόλις επέστρεψε αρρώστησε (!), ενώ εκτός λόγω τραυματισμού είναι οι Φαν Ντάικ, Γκόμες, Μάτιπ, Φαμπίνιο και Χέντερσον, με αποτέλεσμα το δίδυμο στο κέντρο άμυνας να αποτελείται από τους Οζάν Καμπάκ και Νατ Φίλιπς.

Our line-up to face @SheffieldUnited

Alisson is absent on compassionate grounds, while Jota misses out due to illness.

