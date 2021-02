«Έφυγε» σε ηλικία 65 ετών ο πρώην προπονητής της Νιούκαστλ, Γκλεν Ρέντερ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Γκλεν Ρέντερ. Ο πάλαι ποτέ προπονητής της Premier League, με θητεία σε Γουέστ Χαμ (2001-03), Νιούκαστλ (2006-07) και Νόριτς (2007-09), άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μακροχρόνια μάχη που έδινε για την υγεία του έχοντας διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο.

Την άνοιξη του 2018, ο Άγγλος coach είχε βρεθεί σε επαφές με τον Πανιώνιο, για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Άκη Μάντζιο.

Former manager Glenn Roeder has passed away at the age of 65, after a long battle with a brain tumour. pic.twitter.com/TW92wmemJI

