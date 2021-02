Καθημερινά Novi Specials στοιχήματα & σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις! (21+)

Η ομάδα του Πότερ πέρα από τα δυο δοκάρια που είχε σε εκτελέσεις πέναλτι στο ματς με τους «baggies», είδε τον ρέφερι, Λι Μέισον, να σφυρίζει κανονικά για να εκτελεστεί μια στατική φάση και λίγο προτού σημειωθεί το γκολ να... ξανασφυρίζει!

Βλέποντας και το βίντεο αποφάσισε να μην μετρήσει το τέρμα γιατί ακούστηκε το σφύριγμά του προτού καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα, όμως, αυτό άφησε άπαντες στην Μπράιτον με τεράστιες απορίες και εκνευρισμό.

«Είναι ντροπή! Άκουσα το σφύριγμα, έκανα το φάουλ και σκόραρα. Γιατί δεν έρχεται να μιλήσει μπροστά στις κάμερες όπως το κάνω εγω; Κρύβονται! Τον ρώτησα για να κάνω το φάουλ και σφύριξε. Μπορείτε να το δείτε και στο βίντεο» είπε ο πρωταγωνιστής της φάσης, Λιούινς Ντανκ.

An angry Lewis Dunk gives his thoughts on Lee Mason's decision to disallow Brighton's goal

"It is embarrassing, a horrendous decision, he blew his whistle and I took it... Why doesn't he come and speak to the press like me?"

@footballdaily pic.twitter.com/4Zok9K8sZz

— Footy Accumulators (@FootyAccums) February 27, 2021