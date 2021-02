Το απίθανο ρεκόρ της Τσέλσι που δεν κατάφερε να «σπάσει» η Σίτι (pic)

Η Μάντστεστερ Σίτι μοιάζει ασταμάτητη τη φετινή σεζόν. Μετά την επικράτηση της επί της Γουέστ Χαμ με 2-1, έφτασε τις 20 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις κι αύξησε την διαφορά της από την δεύτερη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στους 13 βαθμούς.

Η εξαιρετική χρονιά των «πολιτών» οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Σε 26 παιχνίδια έχει δεχθεί μόλις 16 γκολ στο πρωτάθλημα εκ των οποίων τα 12 τα δέχτηκε στις πρώτες 13 αγωνιστικές που έψαχνε ακόμα τα πατήματά της. Επειτα στις επόμενες 13 αγωνιστικές της Premier League, μάζεψε μόλις 4 φορές την μπάλα από τα δίχτυα.

Βέβαια, το 16ο γκολ ήρθε από την Γουέστ Χαμ και το συγκρότημα του Πεπ Γκουαρδιόλα δεν θα μπορέσει να τελειώσει τη σεζόν με το απόλυτο… αμυντικό ρεκόρ.

Κι αυτό διότι, η Τσέλσι, θα συνεχίσει να κατέχει το καλύτερο παθητικό σε μία σεζόν μιας και τη σεζόν 2004/05 με τον Μουρίνιο στο τιμόνι, οι «μπλε» είχαν δεχθεί μόλις 15 τέρματα.

Από τότε καμία άλλη ομάδα της Αγγλίας δεν έχει καταρρίψει το συγκεκριμένο ρεκόρ.

Manchester City have now officially conceded 16 goals this Premier League season.

Chelsea’s record of just 15 goals conceded in the 2004/05 season is safe, once again. pic.twitter.com/4XMMoIPCMo

— LDN (@LDNFootbalI) February 27, 2021