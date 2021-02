Ρούμπεν Ντίας – Τζον Στόουνς: Η ευτυχία του Πεπ (pics & vids)

Οι δύο αμυντικοί... ογκόλιθοι – αν και καμία σχέση δεν έχει αυτός ο χαρακτηρισμός με την σωματοδομή τους – των πρωτοπόρων και απόλυτων κυρίαρχων της φετινής Premier League, έκριναν (και) το ματς απέναντι στην Γουέστ Χαμ το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σίγουρα ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι της φετινής σεζόν στο πρωτάθλημα για το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα με τα «σφυριά» να πιέζουν ψηλά, να έχουν ποιότητα μεσοεπιθετικά, να καταφέρνουν να ισοφαρίσουν πριν την ανάπαυλα και να κρατούν σε... σιγή την επίθεση της Σί​τι.

Μόνο που το κακό για την ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες ήταν πως παρά το γεγονός ότι μεσοεπιθετικά υπήρξε αυτή η αδυναμία δράσης στο ματς, το πήραν πάνω τους οι αμυντικοί που πέτυχαν και τα δύο τέρματα των «πολιτών» για το τελικό 2-1.

Κύριοι υπεύθυνοι της τρομερής αμυντικής επίδοσης

Η διαφορά της Σίτι με όλες τις υπόλοιπες ομάδες της Premier League στο θέμα της αμυντικής επίδοσης για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο είναι αρκετά μεγάλη. Και οι κύριοι Ντίας και Στόουνς το πιστώνονται αυτό κατά κράτος.

Έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν τέτοιο δίδυμο στα μετόπισθεν που τα 16 τέρματα παθητικό για το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα, που ο τρόπος με τον οποίο ο Καταλανός προπονητής έχει επενδύσει στην άμυνα της ομάδας του, έχει οδηγήσει τη Σίτι σε αυτή την τεράστια απόσταση από τους υπόλοιπους διώκτες του τίτλου.

Ο Ρούμπεν Ντίας σκόραρε για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα της Premier League, με τον Τζον Στόουνς να έχει χριστεί σκόρερ δυο φορές στο 4-0 επί της Κρίσταλ Πάλας στις 17 του Γενάρη, να έχει ένα τρίτο γκολ στη Λίγκα για την τρέχουσα ποδοσφαιρική χρονιά μετά το δυνατό πλασέ που έκανε απέναντι στην Γουέστ Χαμ, ενώ, έχει γκολ και στο LeagueCup, στο μεγάλο ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ». Σύνολο πέντε τέρματα για τον Άγγλο στόπερ...

Όταν έχουν βρεθεί μαζί στην άμυνα, ξεκινώντας στο αρχικό σχήμα της ομάδας που έχει παρουσιάσει ο Πεπ στον αγωνιστικό χώρο, οι Ντίας και Στόουνς έχουν μετρήσει μόλις τρία γκολ από αντιπάλους τους σε 16 αναμετρήσεις!

Με τους δυο τους μπροστά από τον Έντερσον, ο κόουτς της ομάδας και οι οπαδοί της Σίτι έχουν απόλυτη ηρεμία και εμπιστοσύνη για την αποφυγή κινδύνων.

Κι όταν αυτοί οι κίνδυνοι απειλούν το αποτέλεσμα, τότε, όπως έγινε και το μεσημέρι του Σαββάτου, οι δύο αμυντικοί πιάνουν δουλειά και στην επίθεση για να σκοράρουν εκείνοι για το... κάτι παραπάνω από αυτό που τους ξέφυγε στην αμυντική γραμμή.

Πάντως, ο Ζοσέ Μουρίνιο μπορεί να συνεχίσει να υπερηφανεύεται για την καλύτερη αμυντική επίδοση από καταβολής Premier League, όταν με την Πρωταθλήτρια Τσέλσι την σεζόν 2004-2005 είχε δεχθεί μονάχα 15 γκολ σε ολόκληρο το πρωτάθλημα! Οι «πολίτες» ξεπέρασαν κατά ένα γκολ τους «μπλε»...

Look at them... just . pic.twitter.com/xf1MZ9Cms8 — City Xtra (@City_Xtra) February 27, 2021

«Έχουν τρομερή σχέση»

Στα λεγόμενα του Ραχίμ Στέρλινγκ για τους δυο συμπαίκτες του, στις εικόνες των πανηγυρισμών τους κάθε φορά που κάποιος στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα και στην στήριξη που προσφέρουν ο ένας στον άλλον με συνεχείς συμβουλές και οδηγίες στον αγωνιστικό χώρο, αποτυπώνονται οι λόγοι που η Σίτι έχει βγει τόσο κερδισμένη από τους Στόουνς και Ντίας.

«Έχουν τρομερή σχέση, έχουν δεθεί και διανύουν εξαιρετική σεζόν» είπε εντυπωσιασμένος ο Ραχίμ Στέρλινγκ απ' όσα έχει αντικρίσει μέχρι στιγμής από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ομάδας του, με τον Στόουνς να εξυμνεί τον παρτενέρ του σχολιάζοντας:

«Είναι τρομερό που από την πρώτη του σεζόν έχει καταφέρει να έχει τέτοιον αντίκτυπο και να παίζει τόσο καλά δίχως να έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα προσαρμογής».

The way Ruben Dias and John Stones celebrate each other's goals is just too wholesome... @ManCity pic.twitter.com/ewbztE3h8c — City Xtra (@City_Xtra) February 27, 2021

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα φυσικά κλήθηκε να μιλήσει για τους στόπερ του που... του προσφέρουν την απόλυτη ευτυχία με τις επιδόσεις τους και είχε να πει: «Είναι εξαιρετικοί στο ψηλό παιχνίδι όταν πρόκειται να πάρουν κεφαλιά και είναι πάντοτε ευχάριστο να τους βλέπω να σκοράρουν. Στο δεύτερο γκολ ήταν όλα σωστά, η υπομονή του Μαχρέζ, το πόσο κράτησε την μπάλα, το γύρισμα, το σωστό τελείωμα του Στόουνς... Συμβαίνουν κι αυτά».

Πέρα από τον τρόπο με τον οποίο οι δύο κεντρικοί αμυντικοί πανηγυρίζουν πάντοτε έξαλλα μαζί για τις επιτυχίες τους και τις φορές που στέλνουν τη μπάλα στα δίχτυα, ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο από το πρόσφατο ματς με την Άρσεναλ είναι ικανό να... πει από μόνο του πολλά.

Ο Στόουνς κάνει λάθος κεφαλιά, όμως, αντιλαμβάνεται γρήγορα τον κενό χώρο στον οποίο μπορεί να τρέξει ο αντίπαλος και σπριντάρει για να καλύψει και να προστατεύσει την μπάλα με το σώμα του για να κερδίσει το άουτ.

Αμέσως ο Ντίας έχοντας σκεφτεί ότι δεν θα έπρεπε να απογοητευθεί ο συμπαίκτης του από το στιγμίαίο λάθος, έσπευσε να του δώσει το χέρι και να τον εμψυχώσει για να το ξεχάσει κατευθείαν. Και κάπως έτσι οι δυο τους έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον και την απαραίτητη στήριξη...

consecutive wins for Manchester City thanks to Rúben Dias and John Stones.#UCL pic.twitter.com/7jcSBKUsI3 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2021