Ο Γερμανός προπονητής της Λίβερπουλ συμμετέχει στο σποτ με τη γνωστή ατάκα από το Snickers και εκνευρίζεται με τον τρόπο που έχουν παραταχθεί οι ποδοσφαιριστές του στον «αγωνιστικό χώρο»!

«Με 3-5-2; Κανείς δεν παίζει πλέον με αυτό το σύστημα» φωνάζει και αποδοκιμάζει τους παίκτες του! Φυσικά μόλις έφαγε το σνακ, έγινε ξανά ένας... άλλος, πιο ήρεμος άνθρωπος...

Δείτε το κλιπ:

Well here’s another reason to love Jurgen. pic.twitter.com/JjuZaTjq7f

