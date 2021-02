Λίβερπουλ: To “Υou'll never walk alone” για τη θλίψη του Αλισον (pic)

Ο Αλισον Μπέκερ πληροφορήθηκε την απρόσμενη και χειρότερη είδηση της ζωής του. Ο 57χρονος πατέρας του, Ζοσέ, εντοπίστηκε νεκρός, με τον πνιγμό στην ιδιωτική λίμνη τους να είναι η πιθανότερη αιτία. Στο πλευρό του έσπευσαν μέσω social media πολλοί συναθλητές του, όπως ο Νταβίδ Ντε Χέα και φυσικά δεν θα γινόταν να μην το κάνει και η Λίβερπουλ.

Η ομάδα του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα ανέβασε φωτογραφία στο twitter με το διάσημο σλόγκαν της, θέλοντας να υπενθυμίσει στον Αλισον ότι είναι δίπλα του και ότι δεν είναι μόνος του σε αυτό. Ευχή όλων το “Υου'll never walk alone” να απαλύνει έστω και ελάχιστα τη θλίψη του.

We are deeply saddened by the tragic death of Alisson Becker’s father, Jose, in Brazil on Wednesday.

The thoughts of everybody at the club are with @Alissonbecker and the Becker family at this incredibly sad and difficult time

— Liverpool FC (@LFC) February 25, 2021