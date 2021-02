Μία ακόμη σπουδαία διάκριση για τον Ράσφορντ: Ελαβε το σήμα Gold Blue Peter (pic)

Η απονομή έγινε αφού το πρόγραμμα έλαβε εκατοντάδες επιστολές από παιδιά που δήλωσαν ότι είχαν εμπνευστεί από τον τρόπο του Ράσφορντ ο οποίος με το έργο του έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στις ζωές των νέων εκτός γηπέδων.

«Το εκτιμώ πολύ. Χαίρομαι που μπορώ να διαδώσω θετικά μηνύματα και να δείξω μια πλευρά από μένα που οι άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν. Πολλά από αυτά που κάνω δεν είναι για μένα, Θέλω απλώς να δώσω στους ανθρώπους την καλύτερη ευκαιρία να γίνουν οι καλύτεροι», ανέφερε κατά την βράβευσή του ο 23χρονος επιθετικός των «κόκκινων διαβόλων».

Προηγούμενοι νικητές του σήματος Gold Blue Peter ήταν ο Ντέιβιντ Ατένμπορο, η Βασίλισσα της Αγγλίας, ο Ραχίμ Στέρλινγκ της Μάντσεστερ Σίτι και ο πρώην καπετάνιος του Βρετανικού Στρατού, Τομ Μουρ.

