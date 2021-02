Με τον Ιταλό προπονητή να είναι στα πρόθυρα της αποχώρησης, κάτι που τελικά έγινε στο φινάλε εκείνης της σεζόν έχοντας κατακτήσει το Europa League, κανείς από τους ποδοσφαιριστές της Τσέλσι δεν πήγε να πιέσει τον Κέπα να βγει για να συνεχιστεί τότε το παιχνίδι με την Μάντσεστερ Σίτι, που βρισκόταν στην παράταση!

Ο Καμπαγιέρο περίμενε στην πλάγια γραμμή για να μπει, ο Κέπα δεν κουνιόταν, ο Σάρι έγινε έξαλλος και αποχώρησε από τον πάγκο του κι εκείνο το θέμα έγινε γι' ακόμα μια φορά αφορμή για την διαχρονική συζήτηση περί της δύναμης των παικτών της Τσέλσι έναντι του εκάστοτε προπονητή...

Ο τότε κόουτς των «μπλε» ήθελε να αλλάξει τερματοφύλακα για την διαδικασία των πέναλτι και εκ του αποτελέσματος φάνηκε πως είχε δίκιο, αφού ο Ισπανός πορτιέρε απέτυχε να βοηθήσει το λονδρέζικο κλαμπ που έχασε το τρόπαιο από τους «πολίτες».

#OnThisDay in 2019...#CFC goalkeeper Kepa refused to be substituted by manager Maurizio Sarri during Chelsea's Carabao Cup final clash with #MCFC! pic.twitter.com/9kXQrXENaz

