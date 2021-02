Η βρετανική έκδοση του περιοδικού GQ θεωρεί πως η Σίτι του Γκουαρδιόλα από τηυν αγωνιστική περίοδο 2017-2018, φτάνοντας στην κορυφαία επίδοση των 100 βαθμών και έχοντας σκοράρει 106 φορές στην πορεία προς την τρομερά άνετη κατάκτηση του τίτλου, είναι η πιο πλήρης και εντυπωσιακή Πρωταθλήτρια ομάδα στην κορυφαία Λίγκα της Ευρώπης.

Οι Centurions, όπως ονομάστηκαν, ξεπερνούν την Γιουνάιτεντ του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον βάσει του περιοδικού GQ, με την αρμάδα του Πεπ να έχει σε 32 νίκες, 4 ισοπαλίες και 2 ήττες σε μια ποδοσφαιρική χρονιά που σάρωσε τα πάντα.

