Η νίκη της Μπάγερν Μονάχου κόντρα στη Λάτσιο (1-4) ήταν ιστορική τόσο για την ίδια και το μεγαλύτερο αήττητο σερί εκτός έδρας στο Champions League, αλλά και για τον Γιόσουα Κίμιχ μεμονωμένα. Ο Γερμανός leader των Βαυαρών συμπλήρωσε 50 συμμετοχές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και το… γιόρτασε με το δικό του all-time ρεκόρ, αφού κανείς άλλος στην ιστορία του θεσμού δεν είχε σημειώσει τόσες νίκες όσες εκείνος στις πρώτες του 50 εμφανίσεις. Πόσες μετράει; 38 συγκεκριμένα, με μόλις 7 ισοπαλίες και 5 ήττες να συμπληρώνουν τον λογαριασμό.

Μέχρι πρότινος, το σχετικό ρεκόρ ανήκε στον συμπαίκτη του, Τόμας Μίλερ και τον Κασεμίρο της Ρεάλ Μαδρίτης (36).

Δείτε το Top-5:

38 - Following tonight's victory against Lazio, @FCBayernEN’s Joshua #Kimmich has won 38 of his first 50 Champions League games – the most wins by a player in the first 50 appearances in the competition's history. Winner. #LAZFCB #UCL pic.twitter.com/HrLJGfq7h4

— OptaFranz (@OptaFranz) February 23, 2021