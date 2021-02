Βαϊνάλντουμ: «Δύσκολη περίοδος, δεν σκοράρουμε, χαρίζουμε γκολ σε αντιπάλους...» (pic)

Οι «κόκκινοι» βρίσκονται πλέον στο -19 από την κορυφή και θα πρέπει να κάνουν τεράστια προσπάθεια και για την 4άδα τη φετινή σεζόν καθώς οι υποψήφιοι για το επόμενο Champions League έχουν γίνει πλέον αρκετοί...

Ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ μετά και το νέο στραβό αποτέλεσμα με το 2-0 από την Έβερτον στο «Άνφιλντ» και την τέταρτη διαδοχική εντός έδρας ήττα του κλαμπ για πρώτη φορά από το 1923, έγραψε στα social media:

«Διανύουμε πολύ δύσκολη περίοδο, ήταν οδυνηρή η ήττα στο ντέρμπι. Κάνουμε ευκαιρίες, όμως δεν σκοράρουμε και ταυτόχρονα χαρίζουμε εύκολα γκολ στους αντιπάλους μας. Πρέπει ν' αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος για να γυρίσει όλο αυτό.

Οι τραυματισμοί των παικτών μας δεν κάνουν πιο εύκολη την αποστολή μας, όμως δεν είναι δικαιολογία αυτό. Πιστεύω ότι έχουμε ρόστερ για να διορθώσουμε όσα πρέπει και οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά για να το φτιάξουμε.

Πρέπει να διατηρήσουμε την αυτοπεποίθησή μας, να τα δίνουμε όλα σε κάθε ματς, να δουλεύουμε όλοι μαζί και να κλείσουμε τη σεζόν με θετικό τρόπο».

We should keep the confidence, keep trying to give everything we can and work all together to bring the season to a good end. #YNWA pic.twitter.com/nhn3mzg7SV

