Λίβερπουλ – Έβερτον: Γκρίνια για τον ρέφερι και το βίντεο του πέναλτι (vid)

Η Έβερτον πήρε την πρώτη της νίκη στο «Άνφιλντ» έπειτα από το 1999 με το τελικό 2-0 που διαμορφώθηκε από τα γκολ των Ριτσάρλισον και Σίγκουρντσον, με τον Ισλανδό να σκοράρει με εκτέλεση πέναλτι στο 84' έπειτα από την ανατροπή που υπέδειξε ο διαιτητής στον Κάλβερτ – Λιούιν...

Ο Άγγλος επιθετικός που είχε κάνει το πλασέ στην κίνηση, έπεσε πάνω στον Αλεξάντερ – Άρνολντ που βρισκόταν στο έδαφος, όμως, ο τρόπος που σήκωσε ο φουλ μπακ της Λίβερπουλ το κορμί του και η παρενόχληση που έκανε στον αντίπαλό του, οδήγησε τα «ζαχαρωτά» στην άσπρη βούλα.

Ο Κρις Κάβανα άκουσε από τον VAR να του λέει να πάει να δει τη φάση στο βίντεο, όμως, εκείνος φαίνεται ότι δεν χρειάστηκε καν να δει ολόκληρο το στιγμιότυπο ούτε μια φορά, αποχωρώντας άμεσα από την οθόνη για να στηθεί η μπάλα στο σημείο του πέναλτι.

Αυτό προκάλεσε γκρίνια από τον κόσμο των «κόκκινων», όμως ο διαιτητής έδειξε απόλυτα σίγουρος για την απόφασή του...

Didn’t even wait around for the angle that shows DCL running into Trent’s head and falling over.

Games gone. pic.twitter.com/JKxD5gw7cf

— Amit (@LFC_Amit) February 20, 2021