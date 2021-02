Λίβερπουλ: Φαν Ντάικ και Γκόμες μετράνε αντίστροφα για την επιστροφή τους (pic & vid)

Οι δύο μεγάλοι άτυχοι της Λίβερπουλ τη φετινή σεζόν είναι οι Βέρτζιλ Φαν Ντάικ και Τζο Γκόμες, καθώς τέθηκαν από νωρίς στη σεζόν στα πιτς με σοβαρότατους τραυματισμούς.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, όπως είχε δηλώσει και πρόσφατα, θεωρεί πως πολύ δύσκολα κάποιος από τους δύο αμυντικούς θα προλάβει να αγωνιστεί ξανά έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Πάντως, οι Φαν Ντάικ και Γκόμες, οι οποίοι αναρρώνουν εδώ και καιρό, έχουν ξεκινήσει να γυμνάζονται με σκοπό να επιστρέψουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στα γήπεδα. Μάλιστα, ο Ολλανδός στόπερ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, φωτογραφίες που είναι μαζί με τον συμπαίκτη του στο γυμναστήριο, με τη λεζάντα «Μαζί - δυνατότεροι».

Could Van Dijk and Joe Gomez make their returns sooner than expected?

