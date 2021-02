Αφού δεν μπορεί να πάει ο… Μωάμεθ στο βουνό, γίνεται το αντίστροφο. Ο ΠΣΑΠ απένειμε το βραβείο του «Παίκτη της Χρονιάς» για το 2020 στον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος με τις εκπληκτικές εμφανίσεις του στον Ολυμπιακό οδήγησε τη Λίβερπουλ να τον αποκτήσει το περασμένο καλοκαίρι. Δεδομένης της διαμονής του, όμως, στο Μέρσεϊσαϊντ και τις υποχρεώσεις με τους Reds, τα βραβεία αποστάλθηκαν στο εσωτερικό της ομάδας και ο Σερντάν Σακίρι έστησε μια μεγάλη έκπληξη στον Έλληνα μπακ.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβασε η Λίβερπουλ στο twitter, ο Ελβετός συμπαίκτης του αρχικά πήρε μέρος μαζί του στη φωτογραφία έξω από το προπονητικό κέντρο και στη συνέχεια, αιφνιδίασε τον Τσιμίκα, εμφανίζοντας πίσω από μία καρέκλα τα βραβεία του «Παίκτη της Χρονιάς», αλλά και του μέλους της καλύτερης ενδεκάδας. Η αντίδραση του Τσίμι… ανεκτίμητη.

A special surprise for Kostas as Shaqiri presents him with his awards pic.twitter.com/9TyKfJeW9s

— Liverpool FC (@LFC) February 15, 2021