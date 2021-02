Βενγκέρ: «Η κατάρρευση της Λίβερπουλ οφείλεται στην απουσία του Φαν Ντάικ» (vid)

Μετά τη νέα ήττα που υπέστη στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά από την Λέστερ, η Λίβερπουλ, βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας με 40 βαθμούς. Τσέλσι και Γουέστ Χαμ καραδοκούν έχοντας έναν βαθμό λιγότερο και σήμερα θα έχουν την ευκαιρία να την προσπεράσουν.

Ο Αρσέν Βενγκέρ θέλησε να δώσει την δική του εξήγηση για την κατάρρευση των «Reds», λέγοντας πως αυτή οφείλεται στην απουσία του Φαν Ντάικ από το κέντρο της άμυνας.

«Ένας από τους κύριους λόγους, σίγουρα, ήταν ότι έχασαν τον Φαν Ντάικ. Η δύναμή τους ήταν ότι ανακτούσαν την μπάλα ψηλά, με τους Χέμτερσον και Μίλνερ στο κέντρο. Μετακινώντας τον Χέντερσον πίσω, το έχασαν.

Απλώς προσπαθώ να βρω κάποια λογική εξήγηση. Η Λίβερπουλ ήταν πολύ αποτελεσματική επειδή ο χρόνος που είχε τη μπάλα ο αντίπαλος ήταν πολύ σύντομος. Αλλάζοντας τη δομή τους, έδωσαν λίγο περισσότερο χρόνο στον αντίπαλό τους.

Κέρδισαν την μπάλα ψηλότερα και μπορούσαν γρήγορα να ταΐσουν τους επιθετικούς τους. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος για την επιτυχία τους και, φυσικά η καλή αμυντική σταθερότητα. Και έχουν χάσει λίγο από όλα αυτά».

Arsene Wenger explaining that any team losing Van Dijk would destabilise them, but losing him and then moving your best midfielders into defence is disastrous.

pic.twitter.com/2boV9G9wLl

— Watch LFC (@Watch_LFC) February 14, 2021