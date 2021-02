Κλοπ: Πανό στήριξης από τους οπαδούς στο «Άνφιλντ» (pics)

Με την κατάσταση να είναι τέτοια που ο Γερμανός κόουτς βλέπει το όνομά του σε σενάρια για... αβέβαιο μέλλον στον πάγκο των Πρωταθλητών Ευρώπης, ο κόσμος της ομάδας ήθελε να του δείξει ότι θέλει να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί.

Βέβαια, μέσω social media έστειλε το μήνυμά του και ο πρόεδρος της ιδιοκτήτριας εταιρείας, FSG, Τζον Χένρι, ζητώντας σεβασμό προς τον Kloppo για όσα έχει πετύχει με τη Λίβερπουλ, ωστόσο, οι οπαδοί του έδειξαν ότι στέκονται στο πλευρό του.

Το μεσημέρι της Κυριακής βρέθηκαν έξω από το «Άνφιλντ» και κρέμασαν πανό με το οποίο ενημέρωσαν τον κόουτς πως βρίσκονται στο πλευρό του.

A message for Jurgen Klopp outside Anfield today: You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/ASY02BaNnd

— ESPN FC (@ESPNFC) February 14, 2021