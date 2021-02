Μέσα στη μετριότητα, τα παιδικά λάθη και τις απογοητευτικές εμφανίσεις της Λίβερπουλ που την έχουν φέρει στο όριο της τετράδας, ο Μο Σαλάχ είναι η μοναδική σταθερά, εξακολουθώντας να οδηγεί την κούρσα των σκόρερ στην Premier League. Ωστόσο, η πορεία των Reds δεν τον βγάζει, καλώς ή κακώς, ούτε εκείνον από το κάδρο και οι οπαδοί τους βλέπουν την ομάδα που στέφθηκε πρωταθλήτρια πριν από μερικούς μήνες να έχει χάσει την ταυτότητά της.

Έτσι, ο Αιγύπτιος σταρ αισθάνθηκε την ανάγκη να απευθυνθεί στον κόσμο της ομάδας και να τους υποσχεθεί ότι ο διακόπτης θα γυρίσει, αλλά και πως θα συνεχίσουν να μάχονται ως οι υπερασπιστές του τίτλου μέχρι το τέλος.

«Είναι μία δύσκολη περίοδος για πολλούς λόγους. Είμαστε πρωταθλητές και θα παλέψουμε σαν πρωταθλητές μέχρι το τέλος. Δεν θα επιτρέψουμε τα πρόσφατα αποτελέσματα που είχαμε να καθορίσουν τη φετινή σεζόν. Αυτή είναι η υπόσχεσή μου σε όλους εσάς».

It’s been a tough period for many reasons. We are champions and we will fight like champions, until the very end. We will not allow this season to be defined by the recent results we’ve had. That is my promise to all of you. pic.twitter.com/gqITQfp1ua

