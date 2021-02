Οι «Αλεπούδες» πάντως συνεχίζουν το… βιολί τους. Τη φετινή σεζόν είναι άκρως ανταγωνιστικοί και παρουσιάζουν τρομερό πρόσωπο στη συντριπτική πλειονότητα των παιχνιδιών. Δίκαια βρίσκονται στην δεύτερη θέση της Premier League, αφήνοντας να βλέπουν την πλάτη τους οι Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ και Τσέλσι, ενώ ελπίζουν για το κάτι παραπάνω. Ναι μεν η Σίτι έχει το ξεκάθαρο προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου, ωστόσο αυτό δεν στερεί το δικαίωμα από την Λέστερ να ελπίζει σε κάτι παραπάνω, όπως είχε πετύχει πριν από πέντε χρόνια. Της χρονιάς του 2016 όταν η ομάδα του Κλαούντιο Ρανιέρι έκανε το θαύμα της κατάκτησης του τροπαίου.

Φυσικά, ένας βασικός λόγος που η Λέστερ διαπρέπει, είναι o Μπρένταν Ρότζερς. Ο Βορειοϊρλανδός τεχνικός παράγει μέχρι στιγμής εξαιρετικό έργο στη Λέστερ. Με αργά αλλά σταθερά βήματα οδηγεί την ομάδα του σε επιτυχίες, οι οποίες φέρουν την υπογραφή του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως από τη μέρα που έκατσε για πρώτη φορά στον πάγκο της Λέστερ, μέχρι σήμερα μετράει 51 νίκες και 16 ισοπαλίες, έχοντας μόλις 25 ήττες. Τον Φλεβάρη του 2019, η ανάληψη της θέσης του προπονητή της Λέστερ αποτέλεσε, όπως φαίνεται, αποτέλεσε την καταλληλότερη ευκαιρία για τον Μπρένταν Ρότζερς ώστε να επιστρέψει στο προσκήνιο της προπονητικής και στην ελίτ του επαγγέλματος αλλά και να βγάλει τη στάμπα του «αποτυχημένου» που του είχαν κολλήσει οι φίλοι της Λίβερπουλ.

Μετά το πέρασμα του όμως από τον πάγκο των «Reds», ο 48χρονος τεχνικός κατάφερε να διαπρέψει! Τι έκανε; Εγχώριο τρεμπλ με τη Σέλτικ σε δύο συνεχόμενες σεζόν (!), έξοδο στους ομίλους του Champions League για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, παμβρετανικό ρεκόρ 69 αήττητων αγώνων στις εγχώριες διοργανώσεις, ένα Κύπελλο και έφυγε αφήνοντας το στίγμα του στους Κέλτες. Ετσι, λοιπόν επέστρεψε στη γνώριμα λημέρια, αλλά αυτή τη φορά σε αυτά της Λέστερ για να αναλάβει ένα δύσκολο πρότζεκτ και να το οδηγήσει δόξες όπως αυτή του 2016.

Στην πρώτη «δική» του σεζόν, «καρφίτσωσε» τις «αλεπούδες» στην πέμπτη θέση και εξασφάλισε φέτος την έξοδο στο Europa League . Σε μία διοργάνωση που σαφώς θέλει κι εκεί να πρωταγωνιστήσει και γιατί όχι στο τέλος να κατακτήσει και τον τίτλο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ετσι, παρότι στη Λίβερπουλ είχε περισσότερη προβολή και άρα το αποτύπωμα του αποτυχημένου ίσως να τον στοιχειώνει για αρκετό ακόμη καιρό, αν κάποιος σκεφτεί όσα έχει καταφέρει στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, αξιολογώντας κάθε φορά και το υλικό που είχε διαθέσιμο, δε μπορεί παρά να αποδεχτεί πως ο Μπρένταν Ρότζερς ανήκει στην προπονητική ελίτ των ημερών μας…

Ο Τζέιμι Βάρντι στον αγώνα με την Λίβερπουλ, ήταν αυτός που έβαλε μπροστά την ομάδα του, φτάνοντας συνολικά τα 8 γκολ απέναντι στoυς «Reds»! Αδιαμφισβήτητα ο 34χρονος επιθετικός είναι μία... μηχανή των γκολ για τις «αλεπούδες» και ειδικά όταν αγωνίζεται κόντρα σε ομάδες της κορυφαίας εξάδας, καθώς έχει σκοράρει συνολικά 40 φορές απέναντι στο Big-6 της Premier League! Το μεγαλύτερο του «θύμα» είναι η Άρσεναλ, η οποία έχει δεχτεί 11 γκολ από τον Βάρντι, με την Λίβερπουλ και την Μάντσεστερ Σίτι να ακολουθούν με 8. Επειτα, η Τότεναμ, έχει δει τον Βάρντι να σκοράρει 6 φορές εις βάρος της, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4 φορές και η Τσέλσι 3.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης για τον Τζέιμι Βάρντι, είναι πως όταν οι Ριχιάντ Μαχρέζ και Ν’ Κολό Καντέ αλλά και ο Χάρι Μαγκουάιρ, επέλεξαν να εγκαταλείψουν το σύνολο που είχε χτιστεί και είχε μεγαλουργήσει υπό τις οδηγίες του Ρανιέρι, ο Αγγλος φορ είπε «όχι» σε προτάσεις άλλων ομάδων, μεταξύ άλλων και της Άρσεναλ και προτίμησε να παραμείνει στην ομάδα όπου αγάπησε και αγαπήθηκε, την ταπεινή Λέστερ . Κι η αλήθεια είναι πως σε σχέση με τους άλλοτε συμπαίκτες του, είναι ο μοναδικός που δεν έμεινε στάσιμος και η πορεία του εξελίσσεται ακόμα και στα 34 του.

Οι Μαχρέζ, Καντέ και Μαγκουάιρ είδαν την Λέστερ ως ένα σκαλοπάτι στην καριέρα τους. Προτίμησαν να ανοίξουν τα φτερά τους γι’ άλλες ομάδες της ίδιας χώρας. Πάντως αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, δεν δικαιώθηκαν για την επιλογή τους. Όχι μόνο έμειναν στάσιμοι σε ατομικό επίπεδο, αλλά ουσιαστικά δεν κατάφεραν να κάνουν και τη διαφορά που κάνει την στη Λέστερ αυτή τη στιγμή ο Βάρντι.

«Γιατί να θέλω να φύγω από τη Λέστερ; Ήταν η ομάδα που με πίστεψε όταν δεν το έκανε κανείς άλλος», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Βάρντι όταν ρωτήθηκε για το αν επιθυμεί να αποχωρήσει.

