Στο πλευρό του Κλοπ για τον χαμό της μητέρας του και η Γιουνάιτεντ (pic)

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ έχασε τη μητέρα του αλλά δεν μπορεί να ταξιδέψει στην γενέτειρά του λόγω των ειδικών συνθηκών, για να πει το ύστατο αντίο στην μητέρα του.

Πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να συλλυπηθούν τον Γερμανό τεχνικό, σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή για τον ίδιο. Ακόμα και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία θέλησε να κι αυτή από την πλευρά της να συμπαρασταθεί στον προπονητή των «Reds», στέλνοντας τα συλλυπητήριά της με ένα «τιτίβισμα».

Μία τόσο απλή πράξη, η οποία όμως μας υπενθυμίζει ότι ο αθλητισμός δεν χωρίζει, αλλά ενώνει.

Heartfelt condolences to Jürgen and his family, from everyone at United. https://t.co/1L7o2uHCHy

— Manchester United (@ManUtd) February 10, 2021