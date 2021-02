Μάουντ: Ο δεύτερος νεότερος ποδοσφαιριστής της Τσέλσι που φτάνει τα 10 γκολ στην Premier League (pic)

Χάρη στο γκολ του Μέισον Μάουντ η Τσέλσι κατέκτησε το πολυπόθητο τρίποντο (2-1) απέναντι στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ κι έτσι πλησίασε στο -1 από την 4η Λίβερπουλ και στο -4 από την 3η Λέστερ.

Σε ηλικία 22 χρονών και 28 ημερών ο Μάουντ, με αυτό το τέρμα έφτασε τα 10 στο σύνολο στην Premier League και έγινε ο δεύτερος νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου, που το καταφέρνει αυτό.

Ετσι κατάφερε να γράψει ιστορία καθώς μπήκε στη λίστα των 10 γκολ στο πρωτάθλημα Αγγλίας, με τον Άριεν Ρόμπεν να είναι ο μοναδικός που το πέτυχε στο παρελθόν σε μικρότερη ηλικία (21 χρονών και 342 ημερών).

Aged 22 years and 28 days, Mason Mount is the second-youngest player to score 10 #PL goals for Chelsea, after Arjen Robben (21y 342d)#SHUCHE pic.twitter.com/8e4gZa1SKJ

