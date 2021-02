Τσέλσι: Συνελήφθη άνδρας για ρατσιστικά σχόλια στο Twitter της ομάδας (pic)

Εδώ κι αρκετό χρονικό διάστημα οι Αρχές στην Αγγλία αναζητούσαν το άτομο που κρυβόταν πίσω από τα ρατσιστικά σχόλια που έκανε στον επίσημο λογαριασμό της Τσέλσι στο Twitter.

Τελικά, η Αστυνομία τον εντόπισε και την Δευτέρα (08/02) προχώρησε στη σύλληψή του.

Η Κεντρική Μονάδα Ποδοσφαίρου της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, ανέφερε πως ο 21χρονος πέρασε το βράδυ στο τμήμα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, με τις έρευνες συνεχίζονται.

«Καλωσορίζουμε την σύλληψη αυτή γιατί δείχνει ότι τα διαδικτυακά μηνύματα μίσους στα social media έχουν συνέπειες και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Αστυνομία», ανέφερε σε δημοσίευσή της η Τσέλσι.

We welcome today’s arrest which shows that hateful messages shared on social media do have consequences.

We continue to work closely with the police to support their investigations on this important issue. https://t.co/zTBdt6Ae5m

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 8, 2021